RM 69** 10l industrial cleaner, 10л
Нетоксичен индустриален почистващ препарат за отстраняване на петна от масла и мазнини при междинно или поддържащо почистване на подове в логистични центрове и производствени помещения.
Универсален избор за почистване на подове и повърхности, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 на Kärcher е особено впечатляващ за поддържащо и междинно почистване на конвенционални индустриални подове. Подходящ е както за ръчно почистване, така и за почистване с подопочистващи машини - освен това формулата с изключително ниско образуване на пяна позволява ефективно използване на обема на резервоара на машината. Той ефективно премахва обичайните петна от масла и мазнини в логистични центрове и производствени помещения, като оставя след себе си само приятен, свеж аромат. Освен това леко алкалният, нетоксичен и лесно отделящ се почистващ препарат за мазнини е идеален за използване върху дисипативни ESD подове, саморазливни и циментови замазки и повърхности, покрити с епоксидна смола. Предприятията за металообработка и обработка на бои също могат да се възползват от формулата без съдържание на силикон.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|10
|Тегло (кг)
|9,989
|Тегло с опаковката (кг)
|10,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
Качества
- Мощна поддръжка и междинно почистване с препарат за силно замърсени индустриални подове
- Слабо образуване на пяна
- Ефективно разтваря масло, мазнини и минерални замърсявания
- Изключителен почистващ резултат
- Нетоксичен
- Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
- Може да се използва за механично или ръчно почистване
- Бързо разделяне в масления сепаратор
- Бърза ефективност
- Много висока производителност
- Приятен, свеж аромат
- Широка гама от приложения: може да се използва за всички водоустойчиви, алкалочувствителни (напр. линолеум) и алкалоустойчиви (напр. PVC) повърхности
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Видео
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Сфера на приложение
- Почистване на пода