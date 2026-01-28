FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 10л
Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|0,7
|Тегло (кг)
|10,87
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,281
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Съвместими уреди
Актуални продукти
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah Dose+R75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+R75
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- BD 35/15 C Classic BP Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
Стари продукти
Сфера на приложение
- Финално почистване на строителни обекти
- Почистване на пода