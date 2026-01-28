FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 10л

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 0,7
Тегло (кг) 10,87
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,281
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Сфера на приложение
  • Финално почистване на строителни обекти
  • Почистване на пода
