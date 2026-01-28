FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 10л
Силно средство за чистене, предназначено за чистене на обикновени и индустриални подове, отстранява без усилия втвърдени замърсявания от мазнина, масла, сажди и минерали. Поради eco!efficiency формула особено ефикасно, силно изчиства и екологично е безвредно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|12,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,86
Съвместими уреди
Актуални продукти
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah Dose+R75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+R75
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- BD 35/15 C Classic BP Pack
Стари продукти
Сфера на приложение
- Почистване на пода