FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 10л

Силно средство за чистене, предназначено за чистене на обикновени и индустриални подове, отстранява без усилия втвърдени замърсявания от мазнина, масла, сажди и минерали. Поради eco!efficiency формула особено ефикасно, силно изчиства и екологично е безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,86
