FloorPro Extra RM 780, 10л
Мощно средство за междинно почистване и поддръжка на всички водоустойчиви твърди и еластични подове и подови настилки. Подходящ специално и за спортни и многофункционални зали (съответствие с DIN V 18032-2: 2001-04 относно устойчивостта на хлъзгане). Extra RM 780 е ниско пенлив и изсъхва без образуване на следи.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|10
|Тегло с опаковката (кг)
|10,993
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
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Сфера на приложение
- Почистване на пода