FloorPro Extra RM 780, 10л

Мощно средство за междинно почистване и поддръжка на всички водоустойчиви твърди и еластични подове и подови настилки. Подходящ специално и за спортни и многофункционални зали (съответствие с DIN V 18032-2: 2001-04 относно устойчивостта на хлъзгане). Extra RM 780 е ниско пенлив и изсъхва без образуване на следи.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 10
Тегло с опаковката (кг) 10,993
Размери (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
FloorPro Extra RM 780, 10л
FloorPro Extra RM 780, 10л
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Сфера на приложение
  • Почистване на пода
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