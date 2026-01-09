Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m
Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.
Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® d'un diamètre de 3/4" et d'une longueur de 25 m est idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de grande superficie. Le tuyau d'arrosage de qualité supérieure à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de douze ans. Les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sont évidents : leur longévité et leur maniabilité. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 12 ans
- Longue durée de vie
3 couches
- Résistant aux nœuds
Pression de cassure 24 bar
- Robustesse garantie
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C
- Robustesse garantie
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Longue durée de vie
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse et longévité garanties
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|5.4
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 380 x 155
Appareils compatibles
