Der Performance Premium 1/2" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Aus diesen Gründen gewährt Kärcher ganze 18 Jahre Garantie. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 20 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 45 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C.