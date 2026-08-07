Mit EASY!Lock ausgerüstete Hochdruckschläuche und Hochdruckreiniger bzw. Hochdruckpistolen, die mit einem M 22 × 1,5-Anschluss versehen sind, können mit diesem Adapter einfach miteinander verbunden werden. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.