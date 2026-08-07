Adapter 2 M22IG-TR22AG

Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu

Mit EASY!Lock ausgerüstete Hochdruckschläuche und Hochdruckreiniger bzw. Hochdruckpistolen, die mit einem M 22 × 1,5-Anschluss versehen sind, können mit diesem Adapter einfach miteinander verbunden werden. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
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