Strahlrohr, 250 mm, Drehbar
Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Arbeitsdruck (bar)
|300
|Länge (mm)
|250
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Handgriff
|Drehbar
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
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Kompatible Geräte
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
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- HD 25/15-4 St Classic
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- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
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- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
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- HD 6/15-4 M ST Classic
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- HD 8/18-4 St
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- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
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- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
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- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
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- HD 8/18-4 M St
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- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
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Strahlrohr, 250 mm, Drehbar Ersatzteile
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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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