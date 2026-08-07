Strahlrohr, 600 mm, Drehbar

Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch

Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Max. Arbeitsdruck (bar) 300
Länge (mm) 600
Temperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde EASY!Lock
Handgriff Drehbar
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8

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