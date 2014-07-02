Conjunto de chorro húmedo o de arena

Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.

Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Chorro de arena y húmedo con la limpiadora de alta presión
  • Mejor eliminación de la suciedad.
Especialmente potente
  • Para eliminar la corrosión, la pintura y la suciedad muy incrustada.
Máximo rendimiento de limpieza
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 525 x 110 x 100
Campos de aplicación
  • Eliminación de óxido y pintura
  • Suciedad resistente
RECAMBIOS Conjunto de chorro húmedo o de arena 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 