Lanza de lavabos y canalones

Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Equipos compatibles
Productos actuales