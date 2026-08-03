Lanza telescópica TL 7 F
Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio ligera y resistente con hasta 7 m de alcance. Con prácticos acoplamientos rápidos para extender y recoger fácilmente.
Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio, de hasta 7 m de alcance, ideal para limpiar ventanas, fachadas y paneles solares con cepillos y agua osmotizada. Los prácticos acoplamientos rápidos permiten extender y recoger la lanza fácilmente, la fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente sin esfuerzo y sin herramientas. Un pie de apoyo giratorio facilita especialmente el trabajo y mejora la ergonomía. En caso necesario, se puede colocar una correa de transporte directamente en el pie de apoyo.
Características y ventajas
Uso multifuncionalPara la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua osmotizada. Para la limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
Máxima ergonomíaAcoplamientos rápidos para soltar con rapidez y facilidad la sujeción de la lanza. El pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y mejora la ergonomía.
Muy fácil para el usuarioAjuste sin herramientas de la fuerza de sujeción en los acoplamientos rápidos. Con gancho de sujeción para guiar la manguera de agua por fuera de la lanza. Pie de apoyo con gancho para colocar la correa de sujeción y el bastidor.
Seguridad máxima
- El tope táctil y visual de extracción evita el desmontaje accidental.
- Elemento base de la lanza no electroconductor.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|2 - 7
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Material
|Fibra de vidrio
|Elements
|5
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,1
Incluido en el equipamiento de serie
- Tool less clamp force adjustment
- Ajuste de la fuerza de sujeción sin herramientas
- Ganchos para mangueras
- Tope de extracción
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
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- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
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- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares