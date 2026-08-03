Manguera de alta presión, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Valores destacados y equipamiento básico: manguera de alta presión (DN 10) de 10 m de longitud y desarrollada para presiones de hasta 220 bares.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 2,9
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