Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock
Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y para un amplio espacio de trabajo gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bares.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 12
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|210
|Longitud (m)
|40
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|14,3
Equipos compatibles
Productos actuales
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