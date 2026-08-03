Prolongación de lanza pulverizadora, 1000 mm

Prolongación de tubos pulverizadores con conexión EASY!Lock. Longitud: 1000 mm.

Especificaciones

Características técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 1000
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
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