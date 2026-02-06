Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)

Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.

Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières, p.e. scies à découper, affûteuses, perceuses ou raboteuses. Les poussières sont aspirées directement et ne contaminent pas la chambre et l'air. La solution idéale pour un bricolage propre sans besoin d'un nettoyage après. Pour A 2674PT+, A2676 PT+, WD 3500 P/ WD 5600 MP/ WD 3P/ WD 6 P Premium.

Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour des outils électriques
  • Pour le raccord du tuyau d'aspiration aux ouvertures de l'air sur les outils électriques
  • Pour l'aspiration directe des poussières/salissures pendant l'utilisation, sans que rien n'entre dans l'air ambiante
Installation flexible du tuyau d'aspiration
  • Une plus grande liberté de mouvement
  • Utilisation facile et pratique
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Diamètre nominal standard (mm) 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 1220 x 41 x 41
Domaines d'utilisation
  • Atelier
  • Rénovation