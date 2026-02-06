Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières, p.e. scies à découper, affûteuses, perceuses ou raboteuses. Les poussières sont aspirées directement et ne contaminent pas la chambre et l'air. La solution idéale pour un bricolage propre sans besoin d'un nettoyage après. Pour A 2674PT+, A2676 PT+, WD 3500 P/ WD 5600 MP/ WD 3P/ WD 6 P Premium.