Alimenté par un moteur à essence 4 temps performant et aux normes EU STAGE V, notre groupe électrogène professionnel PGG 6/1 avec 5 kW de puissance garantit une alimentation électrique autonome sur les chantiers, dans l'agriculture, dans le secteur du bâtiment ou dans les municipalités. Le grand réservoir de 25 litres permet des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à dix heures (6 heures et demie à pleine puissance) tandis qu'un cadre robuste en acier, des roues anticrevaison et un guidon rabattable permettent une mobilité maximale, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à 2 prises de courant et à 1 prise supplémentaire en 16 ampères, il peut délivrer suffisamment de puissance dans la plupart des situations. Doté d'un régulateur de tension automatique (AVR) assurant un contrôle permanent de la tension, il délivre un courant d'une grande stabilité. Il possède une protection contre les surcharges et le manque d'huile et offre une protection fiable contre les dommages pour cet appareil.