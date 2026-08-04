PGG 6/1
Avec une puissance de 5 kW, le groupe éléctrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.
Alimenté par un moteur à essence 4 temps performant et aux normes EU STAGE V, notre groupe électrogène professionnel PGG 6/1 avec 5 kW de puissance garantit une alimentation électrique autonome sur les chantiers, dans l'agriculture, dans le secteur du bâtiment ou dans les municipalités. Le grand réservoir de 25 litres permet des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à dix heures (6 heures et demie à pleine puissance) tandis qu'un cadre robuste en acier, des roues anticrevaison et un guidon rabattable permettent une mobilité maximale, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à 2 prises de courant et à 1 prise supplémentaire en 16 ampères, il peut délivrer suffisamment de puissance dans la plupart des situations. Doté d'un régulateur de tension automatique (AVR) assurant un contrôle permanent de la tension, il délivre un courant d'une grande stabilité. Il possède une protection contre les surcharges et le manque d'huile et offre une protection fiable contre les dommages pour cet appareil.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisationRoues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevéesAvec régulateur automatique de tension (AVR), qui fournit une tension largement constante.
Très performanteLe générateur synchrone 230 V fournit en toute fiabilité une puissance continue de 5,5 kW. Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie.
Utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher
- Pour l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones dépourvues d'alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression monophasés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Puissance nominale (kW)
|5
|Puissance (kW)
|5,5
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|390
|Puissance du moteur (kW/PS)
|8,5 / 11,6
|Consommation de carburant (l/h)
|3,8
|Capacité du réservoir (l)
|25
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|10
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|6,5
|Poids avec emballage (kg)
|92,4
|Poids sans accessoire (kg)
|84,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- 2 prises monophasées de type F (Schuko)
- Prise monophasée CEE (32 A)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
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