Detergente universale RM 555, 5l

Detergente universale che rimuove macchie di olio, depositi minerali e grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici resistenti all'acqua.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 5,2
Peso con imballo (kg) 5,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Veicoli
