Detergente universale RM 555, 5l
Detergente universale che rimuove macchie di olio, depositi minerali e grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici resistenti all'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|5,2
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Veicoli