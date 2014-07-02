Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6

Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino…

Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6, compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher, permette di trasformare disinfettanti e detergenti in schiuma extra potente per una facile pulizia e disinfezione di tutte le superfici esterne. Ideale per veicoli, vialetti, mobili da giardino, facciate, scale, pareti, terrazze e cancellate. Basta fissare l'ugello alla pistola (al posto della lancia), versare al suo interno il detergente o il disinfettante e applicare la schiuma. La dose di detergente/disinfettante può essere facilmente regolata attraverso l'ugello (manopola gialla) e anche la potenza del getto può essere regolata secondo necessità. Non danneggia l’idropulitrice in quanto il liquido non passa attraverso la macchina. Capacità del contenitore ca. 0,6 litri.

Caratteristiche e vantaggi
Serbatoio con capacità di 0,6 litri
  • Dura più a lungo senza essere riempito
Facile sostituzione di vari RM
  • Estremamente facile da usare
Schiuma potente e aderente
  • Pulizia senza sforzo di tutte le superfici
Dosatore detergente
  • Il consumo del detergente dipende dall'uso
Contenitore detergente trasparente
  • Contenuto sempre visibile
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 93 x 201 x 184
Compatibilità Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Terrazzo
  • Tende/tapparelle
  • Sentieri
  • Patio, vialetti
  • Muri del giardino e in pietra
  • Mobile homes
Detergenti
RICAMBI Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.