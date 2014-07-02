Set aspirazione per aspiratori solidi-liquidi WD

Tubo sottile con entra flessibile da 1 m, con raccordi per un facile allacciamento di elettroutensili all'aspiratore solidi-liquidi (versione con presa). Polvere e sporco vengono aspirati sul nascere.

Tubo flessibile di aspirazione (1 m) con adattatore per il collegamento alla presa d'aria di scarico di elettroutensili, come seghe, smerigliatrici, trapani o piani di potenza. Ciò consente di estrarre direttamente lo sporco derivante dal lavoro con l'utensile, evitando che fuoriesca nell'aria circostante. La soluzione perfetta per fai-da-te senza sporcizia senza successiva pulizia.

Caratteristiche e vantaggi
Adattatori per elettroutensili
  • Per il collegamento del tubo di aspirazione alla presa d'aria di scarico dell'attrezzo elettrico
  • Per l'aspirazione diretta di polvere / sporco durante l'uso, evitando al contempo l'eventuale fuoriuscita di polvere / sporco nell'aria circostante
Design flessibile del tubo di aspirazione
  • Più libertà di movimento.
  • Facile da usare
Kit di accessori per tutti gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden a umido e a secco
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 2
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1220 x 41 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Officina
  • Restauro