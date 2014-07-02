Set aspirazione per aspiratori solidi-liquidi WD
Tubo sottile con entra flessibile da 1 m, con raccordi per un facile allacciamento di elettroutensili all'aspiratore solidi-liquidi (versione con presa). Polvere e sporco vengono aspirati sul nascere.
Tubo flessibile di aspirazione (1 m) con adattatore per il collegamento alla presa d'aria di scarico di elettroutensili, come seghe, smerigliatrici, trapani o piani di potenza. Ciò consente di estrarre direttamente lo sporco derivante dal lavoro con l'utensile, evitando che fuoriesca nell'aria circostante. La soluzione perfetta per fai-da-te senza sporcizia senza successiva pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatori per elettroutensili
- Per il collegamento del tubo di aspirazione alla presa d'aria di scarico dell'attrezzo elettrico
- Per l'aspirazione diretta di polvere / sporco durante l'uso, evitando al contempo l'eventuale fuoriuscita di polvere / sporco nell'aria circostante
Design flessibile del tubo di aspirazione
- Più libertà di movimento.
- Facile da usare
Kit di accessori per tutti gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden a umido e a secco
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|2
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1220 x 41 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- SGV 6/5
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro