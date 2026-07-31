In un design di alta qualità e di lunga durata in acciaio inossidabile e PEEK, l'azionamento idraulico per le spazzole a rullo rotante aumenta le possibilità delle nostre idropulitrici professionali ad alta pressione - anche le più piccole con quantità d'acqua inferiori. L'azionamento con barra spruzzatrice integrata per un perfetto scarico dell'acqua consente l'utilizzo di accessori per spazzole di diverse durezze, che sono molto facili da sostituire grazie al sistema di cambio rapido, e possono essere collegati in modo sicuro all'azionamento. L'azionamento può essere montato, a scelta, direttamente sulla lancia a spruzzo o su una lancia telescopica. Gli accessori sono adatti, a seconda della versione, per lavori di pulizia impegnativi su impianti ad energia solare, superfici in vetro, facciate sensibili e ruvide, nonché per patii con superfici in pietra o legno. Per la pulizia delle facciate, le spazzole sono automaticamente rivolte verso l'alto, riducendo così lo sforzo fisico dell'utente. Inoltre, sono disponibili come optional un paraspruzzi (4.762-621.0) e un giunto Vario (4.481-042.0).