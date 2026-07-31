Trasmissione spazzola completo
Azionamento idraulico per spazzole a rullo rotante. Per la pulizia di facciate o impianti solari con le nostre idropulitrici professionali ad alta pressione. Installazione su lancia a spruzzo o lancia telescopica.
In un design di alta qualità e di lunga durata in acciaio inossidabile e PEEK, l'azionamento idraulico per le spazzole a rullo rotante aumenta le possibilità delle nostre idropulitrici professionali ad alta pressione - anche le più piccole con quantità d'acqua inferiori. L'azionamento con barra spruzzatrice integrata per un perfetto scarico dell'acqua consente l'utilizzo di accessori per spazzole di diverse durezze, che sono molto facili da sostituire grazie al sistema di cambio rapido, e possono essere collegati in modo sicuro all'azionamento. L'azionamento può essere montato, a scelta, direttamente sulla lancia a spruzzo o su una lancia telescopica. Gli accessori sono adatti, a seconda della versione, per lavori di pulizia impegnativi su impianti ad energia solare, superfici in vetro, facciate sensibili e ruvide, nonché per patii con superfici in pietra o legno. Per la pulizia delle facciate, le spazzole sono automaticamente rivolte verso l'alto, riducendo così lo sforzo fisico dell'utente. Inoltre, sono disponibili come optional un paraspruzzi (4.762-621.0) e un giunto Vario (4.481-042.0).
Caratteristiche e vantaggi
Azionamento spazzola rullo per effetto idraulico
Spazzole intercambiabili
Barra erogazione acqua integrata
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|350 / 1000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|40
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,1
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
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- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Per la pulizia di impianti solari, superfici in vetro (Plexi) e serre
- Per la pulizia di facciate, tapparelle e persiane
- Per pulire fabbricati e membrane a fogli
- Per la pulizia di terrazze con superfici in pietra o legno