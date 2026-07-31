Tubo ad alta pressione curvo, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 1,5
Attacco filettato 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo