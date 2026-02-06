Vliesfilterzak KFI 487

Extreem scheurvaste vliesfilterzakken, ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers.

De extreem scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken KFI 487 overtuigen tijdens het gebruik door een hoog zuigvermogen en een hoge stoffiltratie. Bovendien zijn ze uitermate geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van grof en vochtig vuil. De filterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6 en MV 4-6. De levering omvat in totaal 4 zakken.

Kenmerken en voordelen
Drielaags vliesmateriaal
  • Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
  • Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Voor Kärcher nat- en droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 4
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 190 x 13
Toepassingen
  • Opzuigen van droog vuil.
  • Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil