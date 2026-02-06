Vliesfilterzak KFI 487
Extreem scheurvaste vliesfilterzakken, ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers.
De extreem scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken KFI 487 overtuigen tijdens het gebruik door een hoog zuigvermogen en een hoge stoffiltratie. Bovendien zijn ze uitermate geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van grof en vochtig vuil. De filterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6 en MV 4-6. De levering omvat in totaal 4 zakken.
Kenmerken en voordelen
Drielaags vliesmateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Voor Kärcher nat- en droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 190 x 13
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil