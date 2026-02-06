De extreem scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken KFI 487 overtuigen tijdens het gebruik door een hoog zuigvermogen en een hoge stoffiltratie. Bovendien zijn ze uitermate geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van grof en vochtig vuil. De filterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6 en MV 4-6. De levering omvat in totaal 4 zakken.