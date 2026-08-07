PressurePro actieve reiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency, 20l
Universeel hogedrukreinigingsconcentraat voor zware olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Dankzij de eco!efficiency formulering bijzonder zuinig, krachtig reinigend en milieuvriendelijk.
De universeel inzetbare, hooggeconcentreerde, alkalische actieve reiniger RM 81 eco!efficiency is een bijzonderheid onder de reinigers uit ons assortiment, omdat deze speciaal is ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers met eco!efficiency-modus van Kärcher (maar ook met alle andere hogedrukreinigers bruikbaar). Dit krachtige hogedrukreinigingsconcentraat ontwikkelt zijn volledige reinigingskracht al bij een watertemperatuur van 60 °C, is bovendien zeer spaarzaam te doseren (vanaf 0,2%), is bijzonder milieuvriendelijk en materiaalvriendelijk - ook op geverfde oppervlakken. De hooggeconcentreerde, olieafscheidervriendelijke en siliconenvrije formulering verwijdert moeiteloos zware olie-, vet-, eiwit-, suiker- en minerale verontreinigingen en is geschikt voor talloze toepassingen van de voedingsindustrie tot landbouw en transport. Het reinigt oppervlakken, transportbanden, kratten, tanks, vaten, koelcellen in grootkeukens, slagerijen en slachthuizen net zo krachtig als landbouwmachines en andere voertuigen, motoren, onderdelen of dekzeilen. Het kan ook worden gebruikt in de stoomfase tot 150 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,9
Eigenschappen
- Effectieve ecologische hogedrukreiniger
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Milieu- en materiaalvriendelijk
- Aangename, frisse geur
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken
- Reiniging van dekzeilen
- Vloer- en oppervlaktereiniging