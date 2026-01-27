Dankzij zijn brede werkingsspectrum biedt de zure PressurePro actieve reiniger RM 25 van Kärcher een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor grondige reiniging met hogedrukreinigers. Het reinigingsmiddel verwijdert krachtig aanslag en aanslag van kalk, roest, bier- en melkaanslag evenals vetten en eiwitten. Het is daarom zeer geschikt voor het reinigen van de binnenkant van tanks in de voedingssector, voor het grondig reinigen van koelcellen en ruimtes, maar ook van sanitaire ruimtes zoals in zwembaden of openbare toiletten zoals op serviceplaatsen, luchthavens of treinstations. De krachtige combinatie van actieve reinigende oppervlakte-actieve stoffen, fosfor- en zoutzuur en een effectief anti-corrosiemiddel om metalen te beschermen, reinigt ook melkveeruimtes en melkstallen in de landbouw grondig en veilig. Bovendien kan de PressurePro actieve reiniger RM 25 zeer spaarzaam worden gedoseerd en vermindert zo de materiaalkosten bij het reinigen.