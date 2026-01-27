Met de alkalische, siliconenvrije en afscheidervriendelijke PressurePro actieve reiniger RM 81 biedt Kärcher een bijna universeel toepasbare hogedrukreiniger voor een breed scala aan toepassingen. Het is net zo geschikt voor taken in de auto-industrie voor het wassen van voertuigen en motoren of het reinigen van dekzeilen als voor machinale reiniging in de landbouw. Ook de voedingsindustrie profiteert van de sterk geconcentreerde en tegelijkertijd zeer materiaalvriendelijke formulering, die moeiteloos zware olie-, vet-, suiker- en eiwitverontreinigingen verwijdert. Oppervlakken, lopende banden, kratten, tanks, vaten, koelcellen in grootkeukens, slagerijen en slachthuizen zijn hygiënisch schoon. Daarnaast is onze PressurePro actieve reiniger alkalisch RM 81 ook geschikt voor heetwater hogedrukreiniging en kan in de stoomfase tot 150 °C worden gebruikt.