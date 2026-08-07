Voor eenvoudig, direct en contactloos gebruik met schuimlansen zonder voormenging - de PressurePro schuimreiniger RM 838. De siliconenvrije reiniger vormt een fijnporig, volumineus, duurzaam alkalisch schuim dat ook op verticale oppervlakken hecht. Oliën, vetten, insectenresten, vogelpoep, straatvuil en zelfs hardnekkig vuil uit de landbouw worden betrouwbaar verwijderd van alle soorten voertuigen. Of het nu gaat om auto's, vrachtwagens, tractoren, uitrustingen en machines in landbouwbedrijven of gemeentelijke machines: door het klevende schuim zijn er geen mechanische gereedschappen zoals borstels nodig, waardoor microkrassen op lakoppervlakken worden voorkomen. De korte inwerktijd van de PressurePro schuimreiniger RM 838 versnelt bovendien het gehele voertuigreinigingsproces aanzienlijk.