PressurePro gevelreiniger, gel RM 43, 20l
Krachtige gevelreiniger met gelformule. Verwijdert roet, olie, vet en milieuvervuiling. Geschikt voor gevels van steen, klinker, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glas.
Onze gelachtige PressurePro gevelreiniger RM 43 is de allesomvattende reinigingsoplossing om gevels van huizen langdurig te beschermen tegen weer en andere invloeden, hun waarde te behouden en dure renovatiemaatregelen te verminderen. Of het nu gaat om gevels van steen, klinkers, ruw pleisterwerk, kunststof, hout of glas: regen en vocht tasten ze net zo aan als hitte en droogte, wind, hagel, sneeuw en ijs of uitlaatgassen van verkeer en emissies van verwarming en verwarming. industrie. De gevolgen zijn afzettingen en vuil, zelfs mos, algen en schimmels kunnen zich nestelen en de ondergrond blijvend beschadigen. Dankzij de gelconsistentie hecht de PressurePro gevelreiniger RM 43 uitstekend op vrijwel elk type ondergrond en verwijdert betrouwbaar en effectief roet, olie, vet en milieuverontreinigingen. Het spreekt voor zich dat het perfect is ontworpen voor een efficiënte interactie met de tools in de Kärcher systeemoplossing voor gevelreiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|14
|Gewicht (kg)
|23,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|24
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 230 x 420
Eigenschappen
- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Ideaal voor het reinigen van steen, klinker, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glazen gevels
- Zeer goede hechting, ook op verticale oppervlakken, dankzij de gelformule
- Materiaalvriendelijk
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gevelreiniging