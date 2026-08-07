Onze gelachtige PressurePro gevelreiniger RM 43 is de allesomvattende reinigingsoplossing om gevels van huizen langdurig te beschermen tegen weer en andere invloeden, hun waarde te behouden en dure renovatiemaatregelen te verminderen. Of het nu gaat om gevels van steen, klinkers, ruw pleisterwerk, kunststof, hout of glas: regen en vocht tasten ze net zo aan als hitte en droogte, wind, hagel, sneeuw en ijs of uitlaatgassen van verkeer en emissies van verwarming en verwarming. industrie. De gevolgen zijn afzettingen en vuil, zelfs mos, algen en schimmels kunnen zich nestelen en de ondergrond blijvend beschadigen. Dankzij de gelconsistentie hecht de PressurePro gevelreiniger RM 43 uitstekend op vrijwel elk type ondergrond en verwijdert betrouwbaar en effectief roet, olie, vet en milieuverontreinigingen. Het spreekt voor zich dat het perfect is ontworpen voor een efficiënte interactie met de tools in de Kärcher systeemoplossing voor gevelreiniging.