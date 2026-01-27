De extra-alkalische schuimreiniger PressurePro RM 58 van Kärcher, ontwikkeld voor het verwijderen van vet- en eiwithoudende productieresten, is ideaal voor het reinigen in de vlees-, vis- en delicatessenindustrie. Het zeer actieve, schuimende en hygiënische reinigingsconcentraat voor gebruik met hogedrukreinigers vormt een stabiel schuimtapijt dat ook zeer goed hecht op verticale oppervlakken, een intensief reinigende werking ontwikkelt en tegelijkertijd gemakkelijk af te spoelen is. Het verwijdert ook moeiteloos typische verontreinigingen uit de voedingsindustrie, zoals meel, gluten, griesmeel, wijn, sap of bier. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een assortiment schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in de voedselverwerkende industrie, keukens in de gastronomie, catering, kantines, kantinekeukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen, die beschikken over HACCP-conformiteitsverklaring van het instituut Fresenius. Afhankelijk van de behoefte en het doel zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, wanden, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, kratten, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.