PressurePro schuimreiniger RM 838 direct, 1l
Maakt een aanrakingsvrije wasstraat mogelijk. Zacht voor de lak en verwijdert moeiteloos zware olie- en vetvlekken, insectenresten en agressief straatvuil.
Voor eenvoudig, direct en contactloos gebruik met schuimlansen zonder voormenging - de PressurePro schuimreiniger RM 838 direct van Kärcher. De siliconenvrije reiniger vormt een fijnporig, volumineus, duurzaam alkalisch schuim dat ook op verticale oppervlakken hecht. Oliën, vetten, insectenresten, vogelpoep, straatvuil en zelfs hardnekkig vuil uit de landbouw worden betrouwbaar verwijderd van alle soorten voertuigen. Of het nu gaat om auto's, vrachtwagens, tractoren, uitrustingen en machines in landbouwbedrijven of gemeentelijke machines: door het klevende schuim zijn er geen mechanische gereedschappen zoals borstels nodig, waardoor microkrassen op lakoppervlakken worden voorkomen. De korte inwerktijd van de PressurePro schuimreiniger RM 838 direct versnelt bovendien het gehele voertuigreinigingsproces aanzienlijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|12
|pH
|12
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschappen
- Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
- Lost zware olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties door geïntegreerde microkristallen
- Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
- Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
- Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- Hoge opbrengst
- Zeer korte belichtingstijd
- Aangename, frisse geur
- VDA-conform
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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- Voor de reiniging van voertuigen
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