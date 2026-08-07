PressurePro schuimreiniger, zuur RM 59, 20l, 20l
Verwijdert moeiteloos zware aanslag en aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier en melkaanslag op tegels en bakken. Zeer stabiel schuimtapijt op alle ondergronden.
Onze zure PressurePro Schuimreiniger RM 59, vrij van kleur- en geurstoffen, bevat een krachtige combinatie van natuurlijk mierenzuur en citroenzuur die in combinatie met schuimversterkende tensiden, zelfs het meest hardnekkige vuil betrouwbaar verwijdert. De reiniger vormt een stabiel schuimtapijt (ook op verticale vlakken) met een intensieve reinigende werking die toch gemakkelijk af te spoelen is. Resten van melk- en bieraanslag, roest, vetten, eiwitten, kalk en andere minerale verontreinigingen evenals spuitresten van bijvoorbeeld insecticiden worden volledig verwijderd. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een assortiment schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in de voedselverwerkende industrie, keukens in de gastronomie, catering, kantines, kantinekeukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen, die beschikken over HACCP-conformiteitsverklaring van het instituut Fresenius. Afhankelijk van de behoefte en het doel zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, wanden, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, kratten, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|21,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
- Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
- Materiaalvriendelijk
- Creëert een duurzaam schuimtapijt
- Zeer goede spoeleigenschappen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
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