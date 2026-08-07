Onze zure PressurePro Schuimreiniger RM 59, vrij van kleur- en geurstoffen, bevat een krachtige combinatie van natuurlijk mierenzuur en citroenzuur die in combinatie met schuimversterkende tensiden, zelfs het meest hardnekkige vuil betrouwbaar verwijdert. De reiniger vormt een stabiel schuimtapijt (ook op verticale vlakken) met een intensieve reinigende werking die toch gemakkelijk af te spoelen is. Resten van melk- en bieraanslag, roest, vetten, eiwitten, kalk en andere minerale verontreinigingen evenals spuitresten van bijvoorbeeld insecticiden worden volledig verwijderd. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een assortiment schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in de voedselverwerkende industrie, keukens in de gastronomie, catering, kantines, kantinekeukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen, die beschikken over HACCP-conformiteitsverklaring van het instituut Fresenius. Afhankelijk van de behoefte en het doel zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, wanden, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, kratten, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.