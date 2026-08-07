PressurePro Systeemonderhoud Advance 2 RM 111, 1l, 1l
Systeemonderhoud voor een effectieve bescherming van de verwarmingsspiraal en watervoerende onderdelen van warmwater hogedrukreinigers tegen kalkaanslag in hard water en corrosie in zacht water.
Kalkaanslag door te hard water en corrosie door te zacht water zijn de natuurlijke vijanden van warmwater hogedrukreinigers. Het PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111 van Kärcher biedt maximale bescherming tegen zwart water en kalkaanslag in de verwarmingsspiraal (tot 150 °C) en beschermt effectief alle watervoerende onderdelen tegen corrosie. Pomponderhoudsadditieven zorgen ook voor een continue smering en onderhoud van de hogedrukpomp. Het onderhoudsproduct, dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in HDS-apparaten met systeemonderhoudsaanpassing, helpt de levensduur van belangrijke componenten aanzienlijk te verlengen, putvorming te voorkomen en onderhoudskosten te verlagen. De praktische Advance-fles kan direct op het apparaat worden gebruikt en maakt snel en ongecompliceerd gebruik mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|pH
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
Eigenschappen
- Met geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende delen
- Bescherming tegen vuilwater (roestvorming in het verwarmingsspiraal bij erg zacht water)
- Met pomponderhoudsadditieven voor continue smering en onderhoud van de hogedrukpomp
- Effectieve bescherming tegen verkalking voor warmwaterhogedrukreinigers
- Speciaal voor apparaten met systeemonderhoudsaanpassing
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken
- Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk en pomponderhoud