Kalkaanslag door te hard water en corrosie door te zacht water zijn de natuurlijke vijanden van warmwater hogedrukreinigers. Het PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111 van Kärcher biedt maximale bescherming tegen zwart water en kalkaanslag in de verwarmingsspiraal (tot 150 °C) en beschermt effectief alle watervoerende onderdelen tegen corrosie. Pomponderhoudsadditieven zorgen ook voor een continue smering en onderhoud van de hogedrukpomp. Het onderhoudsproduct, dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in HDS-apparaten met systeemonderhoudsaanpassing, helpt de levensduur van belangrijke componenten aanzienlijk te verlengen, putvorming te voorkomen en onderhoudskosten te verlagen. De praktische Advance-fles kan direct op het apparaat worden gebruikt en maakt snel en ongecompliceerd gebruik mogelijk.