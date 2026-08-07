Straalmiddel, grof, 25kg
Straalmiddel met een korrelgrootte van 0,25-1,4 mm. Zeer effectief op staal, graniet, cellenbeton en aggregaatbeton. Ook geschikt voor roest- en verfverwijderingswerkzaamheden en voor het verwijderen van graffiti.
Grof straalmiddel gemaakt van aluminium smeltkamerslak ontworpen voor gebruik met Kärcher straalsystemen en -pistolen. Het niet in water oplosbare, minerale wegwerpstraalmiddel met een korrelgrootte van 0,25 tot 1,4 millimeter overtuigt als het gaat om het reinigen van stralen van cellenbeton, porfier, graniet, staal en klinkers. Dankzij de hoekige vorm, de hoge hardheid (6-7 Mohs) en een sterk schurende werking is het materiaal ideaal voor het verwijderen van lak, verf en roest, maar ook voor matteren, opruwen en zandstralen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|25
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,2
Eigenschappen
- Voor gebruik met Kärcher jetsystemen en pistolen
- Straalmiddel van gegranuleerde smeltslak (op basis van aluminiumsilicaat)
- Korrelgrootte 0,25-1,4 mm
- Hardheid op Mohs-schaal: 6-7
- Voor het verwijderen van grof vuil op ondergronden zoals: staal, graniet, klinker, porfier, beton, poreus en gewassen beton
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- Gevelreiniging
- Verwijdering van roest en graffiti