Grof straalmiddel gemaakt van aluminium smeltkamerslak ontworpen voor gebruik met Kärcher straalsystemen en -pistolen. Het niet in water oplosbare, minerale wegwerpstraalmiddel met een korrelgrootte van 0,25 tot 1,4 millimeter overtuigt als het gaat om het reinigen van stralen van cellenbeton, porfier, graniet, staal en klinkers. Dankzij de hoekige vorm, de hoge hardheid (6-7 Mohs) en een sterk schurende werking is het materiaal ideaal voor het verwijderen van lak, verf en roest, maar ook voor matteren, opruwen en zandstralen.