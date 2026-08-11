PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 20l

Het materiaalveilige reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert op een effectieve manier olie-, vet- en roetverontreinigingen op metalen onderdelen en biedt bovendien een tijdelijke corrosiebescherming.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 10,5
Gewicht (kg) 22
Gewicht inclusief verpakking (kg) 23,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschappen
  • Effectief ontvettingsmiddel voor hogedrukreinigers en onderdelenreinigers
  • Lost olie-, vet- en roetverontreinigingen op
  • Beschermt metalen onderdelen voor tijdelijke opslag gedurende korte tijd tegen corrosie
  • Materiaalvriendelijk
  • Schuimarme formulering
  • pH-waarde in concentraat circa 10
  • Geelachtige vloeistof met een karakteristieke geur
  • NTA-vrij
  • Vrij van nitriet en gehalogeneerde koolwaterstoffen
PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 20l
PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 20l
PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 20l
PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 20l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken
Accessoires