FloorPro Fijnsteenreiniger RM 753, 10l

Speciale reiniger voor keramische tegels. Verwijdert vet-, olie- en minerale verontreinigingen zonder anti-slip eigenschappen te beïnvloeden. Tensidevrij. en afscheidingsvriendelijk.

Voor onderhoud of basisreiniging: FloorPro porcellanato RM 753 is altijd de ideale keuze voor ongeglazuurde porcellanato tegels met open poriën. Het verwijdert niet alleen moeiteloos vet, olie en minerale vlekken, maar de oppervlakteactieve en enzymvrije formule voorkomt ook effectief snelle herbevuiling en zorgt voor een aangename, frisse geur. Het licht alkalische en laagschuimende reinigingsmiddel kan zowel handmatig als met een schrobzuigmachine worden gebruikt. Kärcher adviseert de 1-staps methode voor onderhoudsreiniging en de 2-staps methode voor basisreiniging. Professionals in de gebouwenreiniging profiteren van de hoge gebruiksveiligheid van de etiketvrije reiniger. Indien nodig is FloorPro RM 753 ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 10,5
Gewicht (kg) 11,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 12,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Eigenschappen
  • Krachtige basisreiniger voor sterk vervuilde fijne steengoedtegels
  • Lost olie, vet en minerale vervuiling op
  • Zeer goede bevochtiging
  • Schuimarme formulering
  • Bijzonder productief
  • Aangename, frisse geur
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • NTA-vrij
  • Vrij van tensiden en enzymen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
