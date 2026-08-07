FloorPro Fijnsteenreiniger RM 753, 2.5l
Speciale reiniger voor keramische tegels. Verwijdert vet-, olie- en minerale verontreinigingen zonder anti-slip eigenschappen te beïnvloeden. Tensidevrij. en afscheidingsvriendelijk.
Voor onderhoud of basisreiniging: FloorPro porcellanato RM 753 is altijd de ideale keuze voor ongeglazuurde porcellanato tegels met open poriën. Het verwijdert niet alleen moeiteloos vet, olie en minerale vlekken, maar de oppervlakteactieve en enzymvrije formule voorkomt ook effectief snelle herbevuiling en zorgt voor een aangename, frisse geur. Het licht alkalische en laagschuimende reinigingsmiddel kan zowel handmatig als met een schrobzuigmachine worden gebruikt. Kärcher adviseert de 1-staps methode voor onderhoudsreiniging en de 2-staps methode voor basisreiniging. Professionals in de gebouwenreiniging profiteren van de hoge gebruiksveiligheid van de etiketvrije reiniger. Indien nodig is FloorPro RM 753 ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|2,5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|4
|pH
|11
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,1
Eigenschappen
- Krachtige basisreiniger voor sterk vervuilde fijne steengoedtegels
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Zeer goede bevochtiging
- Schuimarme formulering
- Bijzonder productief
- Aangename, frisse geur
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Vrij van tensiden en enzymen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
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- BR 30/4 C Anniversary Edition
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