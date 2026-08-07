VehiclePro spuitwas RM 821 Classic, 200l

De vloeibare spraywax voor conservering en glansverzorging voor het hele voertuig. Ongevoelig voor de waterkwaliteit, geeft het een vlekkeloos beeld, zelfs zonder föhnen.

De perfecte keuze voor self-carwashes zonder föhn en voor gebruik met hogedrukreinigers: de vloeibare VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. De effectieve glansdroger kan effectief worden gebruikt met alle waterkwaliteiten en alle waterhardheden - in combinatie met osmosewater laat het het oppervlak vlekkeloos drogen en creëert het een reflecterende hoogglans. Zo wordt de lak van auto's, bedrijfswagens en tweewielers tot wel 1 maand betrouwbaar beschermd tegen omgevingsinvloeden. De spraywax is VDA-conform, vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen en de aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004. Met een opbrengst tot 120 bedrijfswagens per liter is VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic ook nog eens zeer zuinig in gebruik.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 200
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 207
Eigenschappen
  • Effectieve glansdroger voor gebruik in zelfbedieningswasstraten en met hogedrukreinigers
  • Creëert een reflecterende hoogglans
  • Vlekkeloos drogen van het oppervlak in combinatie met osmosewater
  • Biedt effectieve bescherming tot 1 maand
  • Te gebruiken met alle waterkwaliteiten
  • Effectief bij alle waterhardheidsniveaus
  • VDA-conform
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • NTA-vrij
  • Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
VehiclePro spuitwas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro spuitwas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro spuitwas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro spuitwas RM 821 Classic, 200l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Toepassingen
  • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
  • Voertuigen
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