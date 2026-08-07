De perfecte keuze voor self-carwashes zonder föhn en voor gebruik met hogedrukreinigers: de vloeibare VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. De effectieve glansdroger kan effectief worden gebruikt met alle waterkwaliteiten en alle waterhardheden - in combinatie met osmosewater laat het het oppervlak vlekkeloos drogen en creëert het een reflecterende hoogglans. Zo wordt de lak van auto's, bedrijfswagens en tweewielers tot wel 1 maand betrouwbaar beschermd tegen omgevingsinvloeden. De spraywax is VDA-conform, vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen en de aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004. Met een opbrengst tot 120 bedrijfswagens per liter is VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic ook nog eens zeer zuinig in gebruik.