Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618, 500ml

Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 270
Zastosowania
  • Powierzchnie lakierowane
  • Metal
  • Chrom
  • Tworzywo sztuczne