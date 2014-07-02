Teleskopska mlazna cev
Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.
Sa teleskopskom mlaznicom (1,20 - 4 m) je moguće da se bez muke čiste i teško dostupna mesta kao npr. fasade. Praktični kaiš za preko ramena znatno olakšava rad a i integrisani ergonomski prilagodljivi pištolj omogućava optimalnu aplikacionu udobnost. Sa jedva 2 kg težine Kärcher teleskopska mlaznica je igrarija za rukovanje. Komforna bajonet spojnica omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Obeležja i prednosti
Ergonomski prilagodljiv pištolj
- Zbog ergonomske ručke i male težine uređaj se lako i jednostavno transportuje.
Težina od oko 2 kg
- Za čišćenje teško pristupačnih mesta (pre svega na visini)
Kaiš za preko ramena
- Lako rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|4177 x 92 x 240
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Fasada
- Zimske bašte
