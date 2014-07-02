Teleskopska mlazna cev

Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.

Sa teleskopskom mlaznicom (1,20 - 4 m) je moguće da se bez muke čiste i teško dostupna mesta kao npr. fasade. Praktični kaiš za preko ramena znatno olakšava rad a i integrisani ergonomski prilagodljivi pištolj omogućava optimalnu aplikacionu udobnost. Sa jedva 2 kg težine Kärcher teleskopska mlaznica je igrarija za rukovanje. Komforna bajonet spojnica omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.

Obeležja i prednosti
Ergonomski prilagodljiv pištolj
  • Zbog ergonomske ručke i male težine uređaj se lako i jednostavno transportuje.
Težina od oko 2 kg
  • Za čišćenje teško pristupačnih mesta (pre svega na visini)
Kaiš za preko ramena
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 2,3
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 4177 x 92 x 240
Područja primene
  • Fasada
  • Zimske bašte
