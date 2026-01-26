Sredstvo za čišćenje keramičkih površina FloorPro RM 753, 10l

Specijalno sredstvo za sve keramičke pločice. Pouzdano rastvara uljana, masna i mineralna zaprljanja. Ne umanjuje svojstvo neklizanja keramičkih pločica. Ne sadrži surfaktante i spremno za separaciono delovanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10,5
Težina (kg) 11,3
Težina sa ambalažom (kg) 12,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor