Vehicle Wash and Wax Detergent, 5gal

Vehicle Wash and Wax Detergent saves you time and money when you clean and protect in one step. Good for autos and trucks and safe on any finish. Superior performance in hard water leaving a shine with a spot free rinse. (5-gal)

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 10.4
Color Green
Scent fesh
Foaming High
Dimensions, packaged (in) 12 x 12 x 15
Compatible machines

ADDITIONAL MODELS

Part No.

9.803-726.0

Cleaner

Vehicle Wash and Wax Detergent

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

9.803-758.0

Cleaner

Vehicle Wash and Wax Detergent

Container Size

55 gallon container