Vehicle Wash and Wax Detergent, 5gal
Vehicle Wash and Wax Detergent saves you time and money when you clean and protect in one step. Good for autos and trucks and safe on any finish. Superior performance in hard water leaving a shine with a spot free rinse. (5-gal)
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|5
|pH
|10.4
|Color
|Green
|Scent
|fesh
|Foaming
|High
|Dimensions, packaged (in)
|12 x 12 x 15
Compatible machines
- HD 1.9/13 Ed
- HD 2.5/27 P
- HD 3.0/10 Ed
- HD 3.0/20 M Cage
- HD 3.0/27 G Teton
- HD 3.0/27 GB Teton
- HD 3.0/30 P
- HD 3.0/40 PB
- HD 3.5/20 Ea
- HD 3.5/35 G Teton
- HD 3.5/35 GB Teton
- HD 3.5/40 P
- HD 3.7/35 PB
- HD 3.8/35 P
- HD 4.0/40 G Teton
- HD 4.0/40 GB Teton
- HD 4.0/40 Ge Teton
- HD 4.0/40 GeB Teton
- HD 4.0/50 PeB Cage
- HD 4.5/50 PeB Cage
- HD 4/8 X Classic
- HD 5.0/30 GB Teton
- HD 5.0/30 GeB Teton
- HD 5.0/50 Ec Cage
- HD Cabinet
- HD Compact Class
- HD Mid Class Cage Series
- HD PB Cart
- HD PB/D Cage
- HD PB/PeB/D Cage
- HD Roll Cage
- HD Series Electric
- HD Special Class
- HD Wall Mounted
- HDS 2.2/12 Ed
- HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Eg
- HDS 3.5/35 P Cage
- HDS 3.5/35 Pe Cage
- HDS 4.0/20 E Ef
- HDS 4.0/20-4 Ec Premium
- HDS 4.0/20-4 Eg
- HDS 4.0/20-4 Eh/Eb Premium
- HDS 4.0/30 E Ec
- HDS 4.0/30 E Ef
- HDS 4.0/30-4 Eb/Eb Premium
- HDS 4.0/30-4 Ec Premium
- HDS 4.0/30-4 Ef Premium
- HDS 4.7/35 Pe Cage
- HDS 4.8/30 Pe Cage
- HDS 5.0/30-4 Ec Premium
- HDS 5.0/30-4 Ef
- HDS 5.0/30-4 Eh/Eb
- HDS 5.6/35 De Cage
- HDS 8.0/30 Ge Cage
- HDS Cabinet
- HDS Heater
- HDS P/PE Cage
- HDS Special Class
- HDS Upright Class
- HDS VHP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ef
- Jalapao Series
- Jarvis SCW 2.4/25 G
- Jarvis SCW 4.0/40 G
- K-Jet 2500 Water Jetter
- Karcher HDS 3.5/40 Ge VMT
- Mojave Series
- Pro Am HD
- Pro HD 400
- Sechura HDS 3.5/20 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 5.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eg ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST NG
- Sechura NG/LP Series
- TRK-3500 Trailer
- TRK-3500H Preconfigured Trailer
- TRK-6000 Trailer
- Trailer Karcher 3500E HDS 4.7/35
- Tule Series HDS 3.5/40 GE MT
ADDITIONAL MODELS
Part No.
9.803-726.0
Cleaner
Vehicle Wash and Wax Detergent
Container Size
(1) Five gallon container
Part No.
9.803-758.0
Cleaner
Vehicle Wash and Wax Detergent
Container Size
55 gallon container