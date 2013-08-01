Coil Descaler, 2lb

Coil descaler quickly and safely removes hard water scale build up that robs the performance of your pressure washer. Removing the build-up improves the water flow, heat transfer while reducing strain on the pump. (12 x 2-lb)

Specifications

Technical data

Packaging size (lb) 12 x 2
pH 1
Color White Powder
Scent Sharp
Foaming Low
Dimensions, packaged (in) 3.6 x 3.6 x 6.4
Compatible machines