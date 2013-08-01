Pump and Coil Protectant Concentrate
Pump and Coil Protectant is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which cause hardness in water, is based on its ability to impede the growth of mineral deposits. For industrial use only.
RM 110 RTU (Ready to Use) is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which cause hardness in water, is based on its capacity to impede the growth of mineral deposits thus extending both the life of a heating coil and the time between acid cleanings. For units with output of 2.1-3.5 GPM Set pulse generator at 32-55 seconds. For units with output of 3.5-5.3 GPM Set pulse generator at 10-50 seconds.
Specifications
Technical data
|pH
|7.6
|Foaming
|none
|Dimensions, packaged (in)
|17.3 x 12.8 x 12.2
Compatible machines
- HD 1.9/13 Ed
- HD 2.5/27 P
- HD 3.0/10 Ed
- HD 3.0/20 M Cage
- HD 3.0/27 G Teton
- HD 3.0/27 GB Teton
- HD 3.0/30 P
- HD 3.0/40 PB
- HD 3.5/20 Ea
- HD 3.5/35 G Teton
- HD 3.5/35 GB Teton
- HD 3.5/40 P
- HD 3.7/35 PB
- HD 3.8/35 P
- HD 4.0/40 G Teton
- HD 4.0/40 GB Teton
- HD 4.0/40 Ge Teton
- HD 4.0/40 GeB Teton
- HD 4.0/50 PeB Cage
- HD 4.5/50 PeB Cage
- HD 4/8 X Classic
- HD 5.0/30 GB Teton
- HD 5.0/30 GeB Teton
- HD 5.0/50 Ec Cage
- HD Cabinet
- HD Compact Class
- HD Mid Class Cage Series
- HD PB Cart
- HD PB/D Cage
- HD PB/PeB/D Cage
- HD Roll Cage
- HD Series Electric
- HD Special Class
- HD Wall Mounted
- HDS 2.2/12 Ed
- HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Eg
- HDS 3.5/35 P Cage
- HDS 3.5/35 Pe Cage
- HDS 4.0/20 E Ef
- HDS 4.0/20-4 Ec Premium
- HDS 4.0/20-4 Eg
- HDS 4.0/20-4 Eh/Eb Premium
- HDS 4.0/30 E Ec
- HDS 4.0/30 E Ef
- HDS 4.0/30-4 Eb/Eb Premium
- HDS 4.0/30-4 Ec Premium
- HDS 4.0/30-4 Ef Premium
- HDS 4.7/35 Pe Cage
- HDS 4.8/30 Pe Cage
- HDS 5.0/30-4 Ec Premium
- HDS 5.0/30-4 Ef
- HDS 5.0/30-4 Eh/Eb
- HDS 5.6/35 De Cage
- HDS 8.0/30 Ge Cage
- HDS Cabinet
- HDS Heater
- HDS P/PE Cage
- HDS Special Class
- HDS Upright Class
- HDS VHP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ef
- Jalapao Series
- Jarvis SCW 2.4/25 G
- Jarvis SCW 4.0/40 G
- K-Jet 2500 Water Jetter
- Karcher HDS 3.5/40 Ge VMT
- Mojave Series
- Pro Am HD
- Pro HD 400
- Sechura HDS 3.5/20 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 5.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eg ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST NG
- Sechura NG/LP Series
- TRK-3500 Trailer
- TRK-3500H Preconfigured Trailer
- TRK-6000 Trailer
- Trailer Karcher 3500E HDS 4.7/35
- Tule Series HDS 3.5/40 GE MT