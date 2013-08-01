Pump and Coil Protectant Concentrate

Pump and Coil Protectant is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which cause hardness in water, is based on its ability to impede the growth of mineral deposits. For industrial use only.

RM 110 RTU (Ready to Use) is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which cause hardness in water, is based on its capacity to impede the growth of mineral deposits thus extending both the life of a heating coil and the time between acid cleanings. For units with output of 2.1-3.5 GPM Set pulse generator at 32-55 seconds. For units with output of 3.5-5.3 GPM Set pulse generator at 10-50 seconds.

Specifications

Technical data

pH 7.6
Foaming none
Dimensions, packaged (in) 17.3 x 12.8 x 12.2
Compatible machines