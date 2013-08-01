Pump and Coil Protectant, 5gal
Pump and Coil Protectant is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which causes hardness in water, is based on its ability to impede the growth of mineral deposits. This product is proprietary to machines that have a built in dispenser for this product. Keeps your machine running efficiently with optimum performance and reliability.
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|5
|pH
|7.6
|Color
|Light Brown
|Scent
|None
|Foaming
|none
Compatible machines
- HD 1.9/13 Ed
- HD 2.5/27 P
- HD 3.0/10 Ed
- HD 3.0/20 M Cage
- HD 3.0/27 G Teton
- HD 3.0/27 GB Teton
- HD 3.0/30 P
- HD 3.0/40 PB
- HD 3.5/20 Ea
- HD 3.5/35 G Teton
- HD 3.5/35 GB Teton
- HD 3.5/40 P
- HD 3.7/35 PB
- HD 3.8/35 P
- HD 4.0/40 G Teton
- HD 4.0/40 GB Teton
- HD 4.0/40 Ge Teton
- HD 4.0/40 GeB Teton
- HD 4.0/50 PeB Cage
- HD 4.5/50 PeB Cage
- HD 4/8 X Classic
- HD 5.0/30 GB Teton
- HD 5.0/30 GeB Teton
- HD 5.0/50 Ec Cage
- HD Cabinet
- HD Compact Class
- HD Mid Class Cage Series
- HD PB Cart
- HD PB/D Cage
- HD PB/PeB/D Cage
- HD Roll Cage
- HD Series Electric
- HD Special Class
- HD Wall Mounted
- HDS 2.2/12 Ed
- HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Ea/Eg Standard
- HDS 3.5/30-4 Eg
- HDS 3.5/35 P Cage
- HDS 3.5/35 Pe Cage
- HDS 4.0/20 E Ef
- HDS 4.0/20-4 Ec Premium
- HDS 4.0/20-4 Eg
- HDS 4.0/20-4 Eh/Eb Premium
- HDS 4.0/30 E Ec
- HDS 4.0/30 E Ef
- HDS 4.0/30-4 Eb/Eb Premium
- HDS 4.0/30-4 Ec Premium
- HDS 4.0/30-4 Ef Premium
- HDS 4.7/35 Pe Cage
- HDS 4.8/30 Pe Cage
- HDS 5.0/30-4 Ec Premium
- HDS 5.0/30-4 Ef
- HDS 5.0/30-4 Eh/Eb
- HDS 5.6/35 De Cage
- HDS 8.0/30 Ge Cage
- HDS Cabinet
- HDS Heater
- HDS P/PE Cage
- HDS Special Class
- HDS Upright Class
- HDS VHP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ef
- Jalapao Series
- Jarvis SCW 2.4/25 G
- Jarvis SCW 4.0/40 G
- K-Jet 2500 Water Jetter
- Karcher HDS 3.5/40 Ge VMT
- Mojave Series
- Pro Am HD
- Pro HD 400
- Sechura HDS 3.5/20 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 3.9/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.0/22 Eh ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ea ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eg ST NG
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 4.8/30 Eh ST NG
- Sechura HDS 5.0/22 Eg ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ea ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eb ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ec ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Ef ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eg ST NG
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST LP
- Sechura HDS 5.0/23 Eh ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 6.3/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eb ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ec ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Ef ST NG
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST LP
- Sechura HDS 8.0/32 Eh ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eb ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ec ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Ef ST NG
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST LP
- Sechura HDS 9.5/30 Eh ST NG
- Sechura NG/LP Series
- TRK-3500 Trailer
- TRK-3500H Preconfigured Trailer
- TRK-6000 Trailer
- Trailer Karcher 3500E HDS 4.7/35
- Tule Series HDS 3.5/40 GE MT
ADDITIONAL MODELS
Part No.
8.698-058.0
Cleaner
Pump and Coil Protectant
Container Size
(12) 32 oz. / quart bottles
Part No.
9.556-111.0
Cleaner
Pump and Coil Protectant
Container Size
(4) One gallon containers
Part No.
9.556-011.0
Cleaner
Pump and Coil Protectant
Container Size
(1) Five gallon container
Part No.
9.556-010.0
Cleaner
Pump and Coil Protectant Concentrate
Container Size
(1) Five gallon container