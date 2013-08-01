Pump and Coil Protectant, 5gal

This ready-to-use product is made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals is based on its ability to impede the growth of mineral deposits. (5 gal)

Pump and Coil Protectant is a multi-component product made from heat-resistant organic and inorganic salts. Its stabilizing action on the minerals, which causes hardness in water, is based on its ability to impede the growth of mineral deposits. This product is proprietary to machines that have a built in dispenser for this product. Keeps your machine running efficiently with optimum performance and reliability.

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 7.6
Color Light Brown
Scent None
Foaming none
Compatible machines

ADDITIONAL MODELS

Part No.

8.698-058.0

Cleaner

Pump and Coil Protectant

Container Size

(12) 32 oz. / quart bottles

Part No.

9.556-111.0

Cleaner

Pump and Coil Protectant

Container Size

(4) One gallon containers

Part No.

9.556-011.0

Cleaner

Pump and Coil Protectant

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

9.556-010.0

Cleaner

Pump and Coil Protectant Concentrate

Container Size

(1) Five gallon container