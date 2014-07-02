Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher praktische en ergonomische universele slangkoppelingen. Dit flexibele koppelingsysteem maakt de besproeiing van kleine en grote tuinen en oppervlakken veel eenvoudiger. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.