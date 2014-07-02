Universele slangaansluiting

Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.

Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher praktische en ergonomische universele slangkoppelingen. Dit flexibele koppelingsysteem maakt de besproeiing van kleine en grote tuinen en oppervlakken veel eenvoudiger. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.

Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontworpen
  • Voor een eenvoudig gebruik
Universeel (1/2", 5/8", 3/4")
  • Past op alle gangbare tuinslangen
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kleur Geel
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 33 x 42
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting

ONDERSCHEIDINGEN

Slangkoppelingen Universal

Aanbeveling slangkoppeling universeel

De universele slangkoppeling kreeg van het tijdschrift 'selbst ist der Mann'in de test de beoordeling 'Zeer goed' en de onderscheiding 'Aanbeveling'.