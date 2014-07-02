Universele slangaansluiting met Aqua Stop

Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.

Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher praktische en ergonomische universele slangkoppelingen met Aqua Stop. Dit flexibele koppelingsysteem maakt de besproeiing van kleine en grote tuinen en oppervlakken veel eenvoudiger. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.

Kenmerken en voordelen
Aqua Stop
  • Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder morsen
Ergonomisch ontworpen
  • Voor een eenvoudig gebruik
Klittenbandsysteem
  • Geschikt voor alle gekende merken
Universeel (1/2", 5/8", 3/4")
  • Past op alle gangbare tuinslangen
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kleur Geel
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 33 x 42
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting