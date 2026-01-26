Ontkalkingspoeder RM 511 (6x17gram), 17g
Ontkalkt effectief stoomreinigers en andere heetwaterapparaten, zoals waterkokers en koffiemachines - voor een lange levensduur en een laag energieverbruik (6x17gram).
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (g)
|6 x 17
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|15
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|205 x 125 x 20
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
- Ontkalking voor koffie-apparaten, waterkokers, enz.