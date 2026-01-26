Ontkalkingspoeder RM 511 (6x17gram), 17g

Ontkalkt effectief stoomreinigers en andere heetwaterapparaten, zoals waterkokers en koffiemachines - voor een lange levensduur en een laag energieverbruik (6x17gram).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (g) 6 x 17
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 15
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 205 x 125 x 20
Toepassingen
  • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
  • Ontkalking voor koffie-apparaten, waterkokers, enz.