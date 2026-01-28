Klaar voor onmiddellijk gebruik en droogt tot 50 procent sneller dan andere dieptereinigers, waardoor het ideaal is voor professionele schoonmaakbedrijven die drukke gebieden reinigen: onze CarpetPro Cleaner, snel drogend RM 767 OA. Het fosfaatvrije reinigingsmiddel voor één-stap sproei-extractie kan worden gebruikt met onze Puzzi sproei-extractiemachines en met onze tapijtreinigingsmachines (BRC). Het zorgt ervoor dat oppervlakken snel weer beloopbaar zijn, maakt betrouwbaar olie, vet en op mineralen gebaseerd vuil los, absorbeert doordringende geuren zoals tabaksrook of bakvet en verbetert de hygiëne van bekleding en vloerbedekking. Deze eigenschappen maken CarpetPro Cleaner, snel drogend RM 767 OA ideaal voor het reinigen van tapijten, gestoffeerd meubilair of autostoelen, evenals andere textiele bekledingen in voertuigen.