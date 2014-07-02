Adapter voor tuinslang
Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem
De adapter voor tuinslangen wordt gebruikt voor de directe aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Het water kan worden geregeld en gestopt direct op de adapter.
Kenmerken en voordelen
Quick-connect systeem
- Snelle aansluiting van alle Kärcher borstels op een tuinslang.
Watercontrole. Water stopt direct aan de adapter
- Eenvoudig in gebruik.
Tuinslang-adapter
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|112 x 39 x 39
